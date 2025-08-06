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У Трампа есть два пути

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  • Виталий Портников
  • 6.08.2025, 13:27
  • 1,992
У Трампа есть два пути

Главе Белого дома придется сделать самый сложный выбор за всю историю США.

На самом деле самым интересным будет не то, что Дональд Трамп скажет 8 августа, самым интересным будет то, что произойдет на следующий день.

Мы уже понимаем, что никакой волшебной палочки в кармане Дональда Трампа нет, а его вина вовсе не в отсутствии этой палочки, а в создании иллюзии ее наличия.

Если окажется, что Китай и Индия проигнорируют санкции и продолжат торговлю с Россией, а Россия продолжит войну — скорее всего так и будет — это будет означать, что Соединенные Штаты не способны навести порядок и установить мир там, где война не пугает мир «глобального Юга».

И тогда у Трампа есть два пути.

Первый — смириться с собственной беспомощностью и пытаться защитить то, что еще не захвачено «вторым миром» (который, конечно, будет наступать, потому что убедится в западной немощности). Это смерть геополитической Америки и глобального Запада.

И второй — не успокаиваться и давить на Россию, Китай и Индию изо всех сил, усиливать военную помощь Украине, тратить сотни миллиардов долларов на эту помощь и переориентацию американской экономики на противостояние нарушителям мирового порядка.

Да, такой подход будет включать риск начала Третьей мировой войны еще при каденции Трампа, однако другого выхода сохранить Америку великой не существует и никогда не существовало.

Трампу придется сделать самый сложный выбор за всю недолгую историю американской государственности.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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