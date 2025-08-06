В Беларуси разрешили тонировку стекол в авто

В Беларуси разрешили тонировку стекол в авто3
- 6.08.2025, 13:46
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Но есть нюанс.
В Беларуси разрешили тонировку стекол в автомобилях. Это предусматривается указом Лукашенко, который вносит изменения в Правила дорожного движения.
В частности, разрешается установка жалюзи, штор и пленочных покрытий на боковом (кроме переднего) и заднем стекле легковых автомобилей, что было запрещено ранее. Норма по светопропускаемости отсутствует.
Вместе с тем ГАИ предупреждает, что будет пристально следить за тем, чтобы не было тонировки на переднем и переднем боковом стекле.
@charter97.org В Беларуси изменили правила дорожного движения #беларусь #пдд #тонировка #авто #новости #транспорт #автомобили ♬ оригинальный звук - Хартия97