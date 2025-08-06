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В Беларуси разрешили тонировку стекол в авто

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  • 6.08.2025, 13:46
  • 2,692
В Беларуси разрешили тонировку стекол в авто

Но есть нюанс.

В Беларуси разрешили тонировку стекол в автомобилях. Это предусматривается указом Лукашенко, который вносит изменения в Правила дорожного движения.

В частности, разрешается установка жалюзи, штор и пленочных покрытий на боковом (кроме переднего) и заднем стекле легковых автомобилей, что было запрещено ранее. Норма по светопропускаемости отсутствует.

Вместе с тем ГАИ предупреждает, что будет пристально следить за тем, чтобы не было тонировки на переднем и переднем боковом стекле.

@charter97.org В Беларуси изменили правила дорожного движения #беларусь #пдд #тонировка #авто #новости #транспорт #автомобили ♬ оригинальный звук - Хартия97

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