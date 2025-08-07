Секретная дочь Путина 6 Александр Коваленко

7.08.2025, 8:21

6,670

Александр Коваленко

А теперь давайте все сопоставим в единый пазл.

Про всплывшую на поверхность «духовную скрепу» – дочь Путина…

Вижу как у же который день подряд все носятся в новостных лентах со всплывшей на поверхность внебрачной дочерью путина, Елизаветой Кривоногих, которая, якобы, выступила против своего отца.

Подсветили Лизочку Bild и The Times, обратившие внимание на пост девушки, в котором она описывает человека похожего на ее отца - путина.

Ну и понеслось по информационным трубам пафосное и кричащее – дочь Путина выступила против своего отца!

Но, мало кто включил хоть немного критического мышления, чтобы задаться простым вопросом – а зачем она это написала, понимая, что незамеченным это не останется?

Напомню, для тех, кто забыл, либо проясню, тем, кто не в курсе, что Лиза – внебрачная дочь Владимира Путина и его уборщицы Светланы Кривоногих. После рождения Лизы у Светланы Кривоногих, внезапно, появилась возможность стать крупным акционером банка «Россия» и разбогатеть на какие-то там 100 миллионов долларов. Простая, обычная, российская уборщица. Просто была очень трудолюбивой.

Что же до самой Лизы, то живет она не в солнечном Омске, процветающей Воркуте или даже креативном Магадане, а в загнивающем Париже. Лиза занимается искусством и работает в галерее, где, внимание, регулярно проходят выставки посвященные войне в Украине!

Мать Лизы всем, что имеет, обязана путину и ее состояние, явно выше среднестатистического уровня жизни среди российских уборщиц, стало фундаментом для беззаботной жизни и самой девочки. То есть, своими сообщениями в социальных сетях она осознанно кусает того, кто ей и ее матери все дал и выносит на всеобщее обсуждение внутренние отношения, чего, как мы знаем, очень не любит делать Путин.

Что во всей этой истории самое интересное, так это то, что Лизочка, оказывается, работает в галереи, где выставляются антивоенные работы, то есть, не просто живет в Европе, в Париже, но и интегрирована непосредственно в антивоенное сообщество!

Теперь же Елизавета Кривоногих привлекает к себе повышенное внимание мировых СМИ завуалированным, но вполне однозначным посланием. Зачем? Чтобы остаться без счетов в швейцарских банках? Чтобы оставить свою мать без акций банка «Россия»? Или, чтобы попробовать на вкус «новичок»?

Отвечая на эти вопросы, без неуместного восхищения, со знанием того, что в России дети зачастую не далеко уходят в своем деле от родителей, вспомнить хотя бы семейку Дугиных, то мне кажется, мы с вами становимся свидетелями операции деанонимизации Лизы и более глубокой интеграции в западное комьюнити. А повышенное внимание СМИ к тому, что эта девочка написала и к ее персоне, является лакмусовой бумажкой, отражающей, насколько операция была проведена успешно.

Мир получил менее зашкваренную «оппозиционерку» типа «Собчак» из полукровок путина? Не удивлюсь, если она еще станет одним из лидеров российской «оппозиции» в изгнании… Опять-таки, свежие лица нужны даже в том токсичном лепрозории.

Александр Коваленко, «Телеграм»

