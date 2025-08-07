закрыть
7 августа 2025, четверг, 9:35
Дроны атаковали воинскую часть РФ в Славянске-на-Кубани

  • 7.08.2025, 9:29
Вспыхнул пожар.

В городе Славянск-на-Кубани в Краснодарском крае РФ в результате атаки БПЛА загорелась войсковая часть 61661. Обстрел произошел в ночь на четверг, 7 августа.

Соответствующие видео слили в сеть местные жители. Telegram-канал ASTRA показал, что в предупреждениях РСЧС (российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) было указано о «возгорании на территории в/ч».

На кадрах, опубликованных местными интернет-пабликами, видно черный дым над районом, где расположен военный объект страны-агрессора.

Жители региона получили уведомления РСЧС об угрозе атаки дронов в 1:21 четверга. Об отмене угрозы «Беспилотная опасность» в Краснодарском крае объявили в 7:38.

Заявление губернатора

Местный губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе «в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший».

«Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь. В частном доме выбило окна, разрушило хозпостройку на участке. Поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь», – отчитался чиновник.

Также он заявил о «небольшом возгорании после падения обломков в Красноармейском районе». Там, согласно его сообщению, обошлось без пострадавших.

