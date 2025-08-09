Ученые узнали, что есть общего у всех долгожителей 1 9.08.2025, 11:03

За участниками эксперимента наблюдали в течение 35 лет.

Люди, которые живут более 90 лет, редко имеют слишком высокие или низкие показатели ключевых биомаркеров крови.

К такому выводу пришли ученые Каролинского института, проанализировав данные 44 тысяч шведов в возрасте от 64 до 99 лет. За участниками наблюдали в течение 35 лет, и 1 224 из них (2,7%) дожили до 100 лет, причем 85% из этой группы составляли женщины.

Исследователи изучили 12 биомаркеров, связанных с воспалением, обменом веществ, работой печени и почек, а также с анемией и питанием. Среди них — уровни глюкозы, холестерина, креатинина, мочевой кислоты, а также ферментов АлАТ, АсАТ, ЩФ, ГГТ, альбумина и других показателей.

Выяснилось, что долгожители после 60 лет имели, как правило, более низкие уровни глюкозы, креатинина и мочевой кислоты, чем их ровесники, прожившие меньше. Например, у тех, кто дожил до 100 лет, редко фиксировали уровень глюкозы более 6,5 ммоль/л или креатинина более 125 мкмоль/л.

Интересно, что слишком низкие показатели тоже не способствовали длительной жизни. Люди с самым низким уровнем холестерина и железа имели меньшие шансы дожить до века. В то же время чрезмерно высокие уровни глюкозы, креатинина, мочевой кислоты и печеночных ферментов также снижали вероятность достичь 100 лет.

По словам авторов, различия иногда были небольшими, однако они заметны задолго до смерти, что свидетельствует о влиянии как генетики, так и образа жизни. Ученые предполагают, что питание, употребление алкоголя и общее метаболическое здоровье могут играть важную роль.

Несмотря на это, исследователи отмечают: даже при оптимальных показателях крови фактор случайности может существенно повлиять на продолжительность жизни. Однако регулярный контроль работы печени, почек, уровней глюкозы и мочевой кислоты с возрастом — хорошая стратегия для сохранения здоровья.

