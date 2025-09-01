Болгария подтвердила возможное вмешательство РФ в GPS-сигнал при посадке самолета фон дер Ляйен
Глава ЕК воочию увидела ежедневные вызовы со стороны России.
Болгарские власти подтвердили наличие внешнего вмешательства в сеть GPS во время посадки самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в городе Пловдив и подозрения, что это было вмешательство со стороны России.
Об этом заявила журналистам заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии Арианна Подеста, передает «Европейская правда».
Болгария подозревает, что сигнал GPS во время посадки самолета фон дер Ляйен в Пловдиве глушили россияне.
«Мы действительно можем подтвердить, что имело место глушение GPS, но самолет безопасно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это было из-за явного вмешательства России», – подчеркнула Подеста.
Она добавила, что в Евросоюзе знают «и определенным образом привыкли к угрозам и запугиваниям, которые являются регулярным элементом враждебного поведения России».
«Конечно, это только еще больше усилит нашу непоколебимую приверженность наращиванию оборонных возможностей и поддержке Украины. Этот инцидент на самом деле подчеркивает актуальность миссии, которую президент (фон дер Ляйен) осуществляет в эти дни в прифронтовых государствах-членах», – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.
Она добавила, что таким образом Урсула фон дер Ляйен «воочию увидела ежедневные вызовы угроз со стороны России и ее помощников».