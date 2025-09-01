Саудовская Аравия и Ирак перестали поставлять нефть на попавший под санкции индийский НПЗ «Роснефти» 1.09.2025, 17:05

Компания осталась без четверти поставок.

Индийская нефтеперерабатывающая компания Nayara Energy, которую контролируют «Роснефть» и российский фонд United Capital Partners, лишилась минимум четверти поставок сырья. После того, как в июле санкции против нее ввел Евросоюз, снабжать ее перестали государственные компании Саудовской Аравии и Ирака, пишет The Moscow Times.

Saudi Aramco и иракская SOMO в августе не поставили ни барреля на НПЗ Nayara в порту Вадинар, рассказали Reuters три информированных источника. Обычно он получал около 2 млн баррелей иракской и 1 млн баррелей саудовской нефти в месяц, отмечает агентство со ссылкой на данные по отслеживанию судов Kpler и LSEG, которые также не зафиксировали прихода судов от SOMO и Saudi Aramco. Последние их танкеры разгрузились в Вадинаре 29 июля и 18 июля соответственно.

НПЗ Nayara – второй по объему переработки в Индии мощностью 400 000 баррелей в сутки. В пересчете на ежедневные объемы Саудовская Аравия и Ирак обеспечивали около четверти его поставок. В августе он получал сырье только от «Роснефти», отмечает Reuters. Сможет ли она компенсировать уход других поставщиков за счет увеличения собственных поставок сырья, неизвестно. После введения санкций загрузка ее индийского НПЗ упала, по словам источников, до 70-80%, несмотря на традиционное повышение спроса на топливо в летний период. Это должно привести к ухудшению финансовых показателей Nayara.

ЕС 18 июля ввел запрет на импорт нефтепродуктов, полученных из российской нефти, и, по словам лидера европейской дипломатии Каи Каллас, «впервые» применил санкционные меры к «крупнейшему НПЗ "Роснефти" в Индии». Так ЕС постарался лишить «Роснефть» доходов от работы НПЗ, который приобретает ее нефть для производства топлива, значительная часть которого затем продавалась в Европу.

После этого у Nayara, на которую приходится 8% совокупной нефтепереработки Индии, стала испытывать проблемы с платежами, получением нефти и продажей своих продуктов. Судоходные компании стали отказываться работать с ней: например, три индийских же фирмы потребовали расторгнуть контракты из-за санкций. Теперь Nayara приходится полагаться на танкеры теневого флота.

