Украинские защитники освободили Новоэкономическое под Покровском
- 1.09.2025, 19:38
- 1,356
Видео установки флага.
Силы обороны Украины освободили населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой области и установили украинский флаг в поселке 31 августа.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По информации Генштаба, 31 августа бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский государственный флаг.
На освобождение поселка военным понадобилось около двух недель, уточнили в ведомстве. Операция проводилась в рамках активных действий ВСУ в Донецкой области с целью восстановления контроля над населенными пунктами, которые находились под временной оккупацией.