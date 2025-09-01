Украинские защитники освободили Новоэкономическое под Покровском 1.09.2025, 19:38

Видео установки флага.

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Новоэкономическое в Донецкой области и установили украинский флаг в поселке 31 августа.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, 31 августа бойцы 425-го отдельного штурмового полка «Скала» вошли в населенный пункт и установили там украинский государственный флаг.

На освобождение поселка военным понадобилось около двух недель, уточнили в ведомстве. Операция проводилась в рамках активных действий ВСУ в Донецкой области с целью восстановления контроля над населенными пунктами, которые находились под временной оккупацией.

