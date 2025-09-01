закрыть
1 сентября 2025, понедельник, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Евробаскете впервые со времен сборной СССР вдвое перебросали соперника

  • 1.09.2025, 21:01
На Евробаскете впервые со времен сборной СССР вдвое перебросали соперника

Сборная Германии разгромила британцев — 120:57.

Сборная Германии одержала самую крупную победу на чемпионате Европы по баскетболу (Евробаскете) с 1969 года, разгромив на групповом этапе команду Великобритании со счетом 120:57.

Немцы в четвертом матче подряд набрали больше ста очков. Ранее они обыграли Черногорию, Швецию и Литву.

Самым результативным игроком матча стал Тристан да Силва (25 очков), дабл-дабл оформил Франц Вагнер (18 очков, 10 передач).

Немцы стали первой командой с 1971 года, обыгравшей соперника с двойным преимуществом. В 1971-м команда СССР победила испанцев со счетом 118:58. Также 120 очков немцев стали самым результативным матчем для одной команды на Евробаскете с 1995 года, когда россияне победили финнов со счетом 126:74, отмечает Eurohoops.

Последний матч Германии против Финляндии определит, кто станет победителем группы B, матчи которой проходят в финском Тампере. Также турнир принимают Кипр, Польша и Латвия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Матренкина из района уже разлила масло
Матренкина из района уже разлила масло Ирина Халип
Стая черных лебедей над Кремлем
Стая черных лебедей над Кремлем Юрий Федоренко
Крайне неутешительная для Путина динамика
Крайне неутешительная для Путина динамика Аббас Галлямов
Атомный крейсер для бензоколонки
Атомный крейсер для бензоколонки Владимир Халип