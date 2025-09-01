На Евробаскете впервые со времен сборной СССР вдвое перебросали соперника
- 1.09.2025, 21:01
Сборная Германии разгромила британцев — 120:57.
Сборная Германии одержала самую крупную победу на чемпионате Европы по баскетболу (Евробаскете) с 1969 года, разгромив на групповом этапе команду Великобритании со счетом 120:57.
Немцы в четвертом матче подряд набрали больше ста очков. Ранее они обыграли Черногорию, Швецию и Литву.
Самым результативным игроком матча стал Тристан да Силва (25 очков), дабл-дабл оформил Франц Вагнер (18 очков, 10 передач).
Немцы стали первой командой с 1971 года, обыгравшей соперника с двойным преимуществом. В 1971-м команда СССР победила испанцев со счетом 118:58. Также 120 очков немцев стали самым результативным матчем для одной команды на Евробаскете с 1995 года, когда россияне победили финнов со счетом 126:74, отмечает Eurohoops.
Последний матч Германии против Финляндии определит, кто станет победителем группы B, матчи которой проходят в финском Тампере. Также турнир принимают Кипр, Польша и Латвия.