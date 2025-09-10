Президент Польши отреагировал на налет российских дронов 10.09.2025, 8:56

Кароль Навроцкий

Фото: Getty Images

Глава государства вскоре проведет брифинг в Бюро национальной безопасности.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что находится в постоянном контакте с министром обороны и военным руководством в связи с нарушением воздушного пространства страны российскими дронами.

В социальной сети Х Кароль Навроцкий заявил, что постоянно контактирует с главой минобороны Польши и ключевыми командующими польских вооруженных сил с момента нарушения польского воздушного пространства.

«Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества», - заявил Навроцкий.

Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

W BBN niebawem… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 10, 2025

