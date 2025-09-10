Объявившая о тяжелой болезни кремлевская пропагандистка Симоньян перенесла операцию 10.09.2025, 9:08

Маргарита Симоньян

Врачи диагностировали у нее серьезное заболевание.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная своей агрессивной риторикой против Украины и Запада, сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

По ее словам, врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание, из-за которого потребовалось хирургическое вмешательство, пишет Dialog.UA.

Еще 7 сентября Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева намекнула на онкологический диагноз. Она указала рукой на левую часть груди, что многие восприняли как подтверждение возможной мастэктомии.

Пропагандистка сравнила себя с узницами «Молодой гвардии», которым угрожали жестокими пытками, подчеркнув, что ее хотя бы будут оперировать под наркозом.

А уже 9 сентября Симоньян написала в соцсетях, что операция состоялась. «Пару часов назад я вышла из наркоза (...) Печатаю пока медленно и криво, извините", – написала она, не раскрыв деталей, но добавив, что "все дальнейшее – в руках Господа».

Тем временем, по данным СМИ, в пропагандистских кругах активно обсуждают возможный уход Симоньян с должности главного редактора RT. Причиной называют именно ухудшение ее здоровья, хотя официальной информации о ее увольнении пока нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com