закрыть
10 сентября 2025, среда, 9:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Объявившая о тяжелой болезни кремлевская пропагандистка Симоньян перенесла операцию

  • 10.09.2025, 9:08
Объявившая о тяжелой болезни кремлевская пропагандистка Симоньян перенесла операцию
Маргарита Симоньян

Врачи диагностировали у нее серьезное заболевание.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, известная своей агрессивной риторикой против Украины и Запада, сообщила о серьезных проблемах со здоровьем.

По ее словам, врачи диагностировали у нее тяжелое заболевание, из-за которого потребовалось хирургическое вмешательство, пишет Dialog.UA.

Еще 7 сентября Симоньян в эфире программы Владимира Соловьева намекнула на онкологический диагноз. Она указала рукой на левую часть груди, что многие восприняли как подтверждение возможной мастэктомии.

Пропагандистка сравнила себя с узницами «Молодой гвардии», которым угрожали жестокими пытками, подчеркнув, что ее хотя бы будут оперировать под наркозом.

А уже 9 сентября Симоньян написала в соцсетях, что операция состоялась. «Пару часов назад я вышла из наркоза (...) Печатаю пока медленно и криво, извините", – написала она, не раскрыв деталей, но добавив, что "все дальнейшее – в руках Господа».

Тем временем, по данным СМИ, в пропагандистских кругах активно обсуждают возможный уход Симоньян с должности главного редактора RT. Причиной называют именно ухудшение ее здоровья, хотя официальной информации о ее увольнении пока нет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох