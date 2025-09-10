Главный вопрос о «Коалиции желающих» 3 10.09.2025, 13:54

Фото: Atlantic Council

Европейские войска способны сыграть ключевую роль.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран присоединились к инициативе для обеспечения безопасности Украины после окончания войны. Об этом он сообщил на встрече «Коалиции желающих» в Париже — объединения стран, возглавляемого Францией и Великобританией, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Работа над проектом ведется с начала 2025 года. Европа стремится показать администрации президента США Дональда Трампа, что готова взять на себя ведущую роль в послевоенном урегулировании. Сам Трамп уже выразил готовность оказать «резервную поддержку», хотя ее формат пока неясен.

Главный вопрос — будут ли европейские войска иметь право вступать в бой с Россией, если подвергнутся атаке. Путин ранее заявлял, что любые иностранные военные на территории Украины будут считаться «законной целью». Поэтому эксперты полагают, что иностранные контингенты будут размещены вдали от фронта.

Несмотря на ограничения, участие европейских военных может быть полезным. Речь идет о:

создании зон безопасности в тыловых районах, например, на правом берегу Днепра;

формировании воздушного щита для защиты от ракет и дронов;

обучении украинских военных прямо в Украине, что сэкономит время и средства;

ремонте и обслуживании западного вооружения, уже поставленного Киеву.

Украинцы не питают иллюзий: основная защита страны — это ВСУ. Однако европейские войска могли бы значительно усилить армию, взяв на себя задачи в сфере логистики, ПВО, обучения и технического обслуживания.

Таким образом, «Коалиция желающих» вряд ли станет боевой силой, но способна сыграть ключевую роль в укреплении обороноспособности Украины и создании условий для ее восстановления.

