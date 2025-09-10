В Германии показали «культурное наследие панельных домов» 10.09.2025, 17:54

Необычная выставка в Потсдаме.

В Потсдаме, в музее Das Minsk, открылась выставка «Wohnkomplex: Искусство и жизнь в Платтенбау», посвященная культурному наследию панельных жилых домов бывшей ГДР, пишет DW (перевод — сайт Charter97.org).

Экспозиция рассматривает «Платтенбау» не только как архитектурное явление, но и как символ социальных утопий, коллективной памяти и трансформаций немецкого общества.

Куратор выставки Кито Недо, выросший в Лейпциге в 1970-е годы, вспоминает, что подобные дома стали «средой социализации» для миллионов жителей Восточной Германии. Четверть населения ГДР жила в таких кварталах, где вместе с жильем строились школы, детские сады, культурные центры. Субсидированные государством квартиры казались воплощением социалистической утопии, хотя экономически проект был убыточным.

После падения Берлинской стены в 1989 году эта утопия обернулась кризисом.

Эти мрачные страницы истории тоже нашли отражение в экспозиции. Например, художница Хенрике Науман в инсталляции воссоздает интерьеры панельных квартир, где через видео показаны группы молодежи 1990-х — от рейверов до будущих радикалов.

Это попытка заново взглянуть на архитектурное наследие ГДР и обратить внимание на кварталы, которые долго оставались забытыми.

