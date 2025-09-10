Майк Тайсон признался в употреблении наркотика сильнее морфина в 100 раз 5 10.09.2025, 18:51

1,060

Бывший абсолютный чемпион мира рассказал, что использовал фентанил в качестве обезболивающего.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон рассказал на подкасте Кэти Миллер, что во время своей карьеры употреблял фентанил.

«Это было обезболивающее, и я использовал его для своего большого пальца на ноге. Это было как героин: как только действие заканчивается и снимаешь пластырь, начинается ломка, рвота, как при употреблении героина», — рассказал Тайсон.

Фентанил — мощный синтетический опиоид, одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для обезболивания, но он может быть смертельно опасен, если принимать его без назначения врача. Фентанил в 100 раз сильнее морфина и в 50 раз сильнее героина, отмечает New York Post.

Тайсону 59 лет, он завершил профессиональную карьеру в 2005 году. На его счету 59 поединков, в том числе семь поражений и 44 победы нокаутом.

В ноябре 2024 года Тайсон провел бой против 27-летнего блогера Джейка Пола, уступив судейским решением. Ранее он также сообщил, что в 2026 году проведет бой против экс-чемпиона в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера.

Тайсон рассказывал о проблемах с наркотиками еще в своей автобиографии, вышедшей в 2013 году. Он признался, что начал употреблять кокаин с 11 лет. Употреблял наркотики боксер и перед чемпионскими боями, например, для прохождения допинг-теста в 2000 году перед боем с Лу Саварисом он использовал искусственный мужской половой орган, наполненный чужой мочой, чтобы не попасться на допинге.

