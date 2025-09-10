Главный тренер сборной Австрии добирался до скамейки на велосипеде в матче отбора ЧМ-2026 10.09.2025, 21:07

Видеофакт.

Главный тренер сборной Австрии по футболу Ральф Рангник применил необычный способ, чтобы добраться до тренерской скамейки в выездном отборочном матче к чемпионату мира — 2026 со сборной Боснии и Герцеговины (2:1). Специалист приехал на свое рабочее место перед игрой на электровелосипеде.

Как сообщают австрийские СМИ, летом 2025 года 67-летний Рангник перенес две операции на голеностопном суставе, после которых ограничил перемещение пешком по газону.

Сборная Австрии набрала 12 очков в четырех матчах и при игре в запасе занимает второе место в отборочной группе H, уступая имеющей такое же количество очков Боснии по разнице мячей. Для прямого выхода на ЧМ-2026 необходимо занять на групповом этапе первое место, вторые места продолжат борьбу в стыковых матчах. Участниками группы являются также Румыния, Кипр и Сан-Марино.

