Российский дрон попал в дом польских пенсионеров, когда те смотрели по ТВ новости об атаке беспилотников

Российский дрон попал в дом польских пенсионеров, когда те смотрели по ТВ новости об атаке беспилотников1
- 11.09.2025, 8:55
Пострадала не только крыша, но и спальня.
Российский дрон попал в дом польского пенсионера Томаша Весоловского в деревне Вырыки-Воля, когда тот вместе с женой смотрел новости о залетевших в страну беспилотниках. Об этом хозяева поврежденного здания рассказали журналисту информационного агентства Reuters.
— Я включил телевизор, и все новости были об этих массированных полетах дронов, а через некоторое время я услышал, что над нами летит самолет… и вдруг что-то бахнуло, свет упал с потолка в гостиную на первом этаже, — рассказал Весоловский.
Мужчина вместе с супругой Алицией выбежал во двор и увидел, что «вся крыша в клочья, все разрушено». Хозяева дома не пострадали.
Инцидент произошел около 06.30 по местному времени (в 07.30 по минскому). Дрон попал в верхний этаж, а Весоловские находились на нижнем.
Пострадала не только крыша, но и спальня, по всему саду разбросаны обломки.
Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину (в воздушное пространство Польши залетели беспилотники). Для их уничтожения была задействована военная авиация. В целях безопасности временно закрывали аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, значительная часть БПЛА летела из Беларуси. Всего было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства.