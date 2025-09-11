Российский дрон попал в дом польских пенсионеров, когда те смотрели по ТВ новости об атаке беспилотников 1 11.09.2025, 8:55

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Пострадала не только крыша, но и спальня.

Российский дрон попал в дом польского пенсионера Томаша Весоловского в деревне Вырыки-Воля, когда тот вместе с женой смотрел новости о залетевших в страну беспилотниках. Об этом хозяева поврежденного здания рассказали журналисту информационного агентства Reuters.

— Я включил телевизор, и все новости были об этих массированных полетах дронов, а через некоторое время я услышал, что над нами летит самолет… и вдруг что-то бахнуло, свет упал с потолка в гостиную на первом этаже, — рассказал Весоловский.

Мужчина вместе с супругой Алицией выбежал во двор и увидел, что «вся крыша в клочья, все разрушено». Хозяева дома не пострадали.

Инцидент произошел около 06.30 по местному времени (в 07.30 по минскому). Дрон попал в верхний этаж, а Весоловские находились на нижнем.

Напомним, в ночь на 10 сентября во время массированной российской атаки на Украину (в воздушное пространство Польши залетели беспилотники). Для их уничтожения была задействована военная авиация. В целях безопасности временно закрывали аэропорты в Варшаве, Люблине и Жешуве. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, значительная часть БПЛА летела из Беларуси. Всего было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства.

