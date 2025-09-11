закрыть
11 сентября 2025, четверг, 14:50
Александр Хацкевич стал вице-президентом украинского «Полесья»

  • 11.09.2025, 13:25
Александр Хацкевич стал вице-президентом украинского «Полесья»
Александр Хацкевич

Легенда белорусского футбола будет работать в клубе чемпионата Украины.

Александр Хацкевич нашел работу в украинском ФК «Полесье». Белорусский специалист назначен на пост вице-президента клуба, сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы Хацкевича был польский «Заглембе». Белорус возглавлял сосновецкий клуб с января по апрель 2024 года.

После четырех туров «Полесье» занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в активе три очка.

