11 сентября 2025, четверг, 21:37
Соболенко пообещала разгромить скандального австралийца Кирьоса

2
  • 11.09.2025, 21:04
  • 1,006
Соболенко пообещала разгромить скандального австралийца Кирьоса

Белоруска эпатажно подогревает интерес к «Битве полов».

Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о намерении победить австралийца Ника Кирьоса в предстоящем выставочном поединке.

В подкасте Джея Шетти наша соотечественница в шутливой форме пообещала учинить сопернику разгром.

Кроме того, лучшая теннисистка мира призналась, что испытывает давление перед необычным матчем.

«Мне интересно сыграть против мужчины. Я готова надрать ему... задницу. Сейчас он оказывает на меня большое давление, поэтому надеюсь, что Ник просто снимется», – сказала Соболенко.

С подобными выражениями первая ракетка мира также напрямую обратилась к Кирьосу.

«Ник, тебе лучше быть готовым. Я собираюсь надрать тебе задницу, чувак», – добавила Арина.

По словам Соболенко, ATP может отнестись к этому матчу с осторожностью. Арина также иронично заметила, что могла бы сыграть с кем-то посильнее.

«Окей, пусть это будет Синнер или Алькарас, но только не Ник», – закончила свою мысль белоруска.

Ожидается, что встреча между нашей соотечественницей и австралийцем состоится в Гонконге ближе к концу 2025 года.

Формат матча будет необычным. Соболенко сыграет на укороченной половине корта, что должно уравнять силы с Кирьосом.

2

