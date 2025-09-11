Соболенко пообещала разгромить скандального австралийца Кирьоса

Соболенко пообещала разгромить скандального австралийца Кирьоса2
Белоруска эпатажно подогревает интерес к «Битве полов».
Белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила о намерении победить австралийца Ника Кирьоса в предстоящем выставочном поединке.
В подкасте Джея Шетти наша соотечественница в шутливой форме пообещала учинить сопернику разгром.
Кроме того, лучшая теннисистка мира призналась, что испытывает давление перед необычным матчем.
«Мне интересно сыграть против мужчины. Я готова надрать ему... задницу. Сейчас он оказывает на меня большое давление, поэтому надеюсь, что Ник просто снимется», – сказала Соболенко.
С подобными выражениями первая ракетка мира также напрямую обратилась к Кирьосу.
«Ник, тебе лучше быть готовым. Я собираюсь надрать тебе задницу, чувак», – добавила Арина.
По словам Соболенко, ATP может отнестись к этому матчу с осторожностью. Арина также иронично заметила, что могла бы сыграть с кем-то посильнее.
«Окей, пусть это будет Синнер или Алькарас, но только не Ник», – закончила свою мысль белоруска.
Ожидается, что встреча между нашей соотечественницей и австралийцем состоится в Гонконге ближе к концу 2025 года.
Формат матча будет необычным. Соболенко сыграет на укороченной половине корта, что должно уравнять силы с Кирьосом.