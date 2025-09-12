закрыть
12 сентября 2025, пятница, 1:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В столице Словакии возобновились антиправительственные протесты

  • 12.09.2025, 1:00
В столице Словакии возобновились антиправительственные протесты
Фото: Tlacova agentura SR

Словаки выразили протест против встречи премьер-министра Фицо с Путиным.

В Братиславе в четверг собрались тысячи людей, чтобы выразить протест против встречи премьер-министра Роберта Фицо с Владимиром Путиным в Пекине в начале сентября и мер жесткой экономии правительства.

Об этом сообщает АР.

Последняя волна антиправительственных протестов в Словакии была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он встретился с Путиным в третий раз с начала полномасштабного вторжения в Украину.

На центральной площади в Братиславе скандировали «Позор, позор», а также «Хватит с нас Фицо».

Протестующие также раскритиковали недавний план мер жесткой экономии, представленный правительством Фицо, и различные скандалы, в частности злоупотребление средствами Европейского Союза.

Роберт Фицо уже давно является фигурой, которая вызывает споры в Словакии и за ее пределами. После победы его партии Smer-SD на выборах в 2023 году он в четвертый раз занял пост премьер-министра.

Фицо открыто выступает против политики Европейского Союза в отношении Украины, а его критики утверждают, что Словакия сейчас идет по пути Венгрии под руководством премьер-министра Виктора Орбана.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох