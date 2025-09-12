закрыть
12 сентября 2025, пятница, 13:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва разрешила авто с белорусскими номерами пересекать границу

3
  • 12.09.2025, 12:59
  • 4,942
Литва разрешила авто с белорусскими номерами пересекать границу

Ограничение на въезд для зарегистрированных в Беларуси машин действовало с февраля 2025 года.

Как сообщает Office life со ссылкой на Infotrans, власти Литвы разрешили автомобилям с номерами BY пересекать свою границу.

Однако разрешение будет носить временный характер. Как уточняет издание, речь идет только о периоде, пока будут недоступны пункты пропуска с Польшей.

Машины с белорусскими номерами смогут пересекать литовскую границу, однако пропускная скорость КПП с Литвой невелика.

Ожидается, что «Мядининкае» и «Шальчининкае» смогут пропускать не более 200-300 автомобилей в сутки.

Отметим, что с лета 2024 года Латвия также запретила въезд на территорию страны автомобилям с белорусскими и российскими номерами.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский