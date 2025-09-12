Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
- Леонид Невзлин
- 12.09.2025, 13:45
Остановить Путина можно только силой — пока не стало слишком поздно.
«Это могло быть ошибкой, но я всё равно недоволен всей этой ситуацией. Надеюсь, всё это скоро закончится», — сказал Дональд Трамп, комментируя вторжение российских беспилотников в Польшу.
Однако настоящая ошибка — закрывать глаза на опасную провокацию России, грозящую расширением войны на другие страны Европы. Путин не только демонстрирует неспособность Запада к силовому ответу, но и постоянно раздвигает границы допустимого, расширяя пока ещё гибридную агрессию.
На этой неделе «новой нормой» стала охота за российскими беспилотниками в небе над страной НАТО. Если Запад не очнется, следующей «новой нормой» могут стать ракетные удары по логистическим хабам, через которые идет помощь Украине. А затем и Сувалкский коридор окажется легитимным предметом обсуждения где-нибудь на Аляске.
Попытка умиротворить агрессора давно провалилась. Путину не нужно умиротворение: он намерен идти до конца.
Остановить его можно только силой — пока не стало слишком поздно.
Леонид Невзлин, «Фейсбук»