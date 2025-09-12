Раскрыт трюк, который спасает глаза от усталости от экрана 1 12.09.2025, 16:34

Советы врача.

В среднем люди проводят 5-8 часов, глядя на медиаустройства — телевизоры, компьютеры, смартфоны и планшеты. И хотя гаджеты значительно упрощают жизнь, за это часто расплачиваются наши глаза. Оптометристы рассказали о простом методе 20-20-20, который поможет не убить зрение.

Какой вред экраны оказывают нашим глазам?

Оптометристы (специалисты по проверке зрения и подбору средств коррекции) подчеркивают, что, хотя время, проведенное за экраном, обычно не приводит к необратимому вреду, оно всё же негативно сказывается на здоровье и комфорте глаз.

Одной из главных причин они называют редкое моргание. Когда вы сосредоточены на экране, частота моргания может снижаться на целых 60%, вызывая сухость, раздражение и усталость глаз. Добавьте к этому постоянную фокусировку на близком расстоянии, и вы получите рецепт усталости, затуманенного зрения и головных болей.

Синий свет тоже вызывает сильное возбуждение. Хотя его необратимый вред не доказан, эксперты утверждают, что он может нарушить циркадный ритм (цикл сна) и усилить общий дискомфорт глаз.

Если вы заметили сухость, зуд или слезотечение глаз, затуманенное зрение, головные боли или трудности с переключением фокусировки с ближнего на дальнее расстояние, причиной может быть длительное время, проведенное за экраном.

Метод 20-20-20 для глаз

Лучший первый шаг — это регулярные проверки зрения и консультации с окулистом по любым вопросам. Но есть и простые способы снизить цифровую нагрузку.

Конечно, полностью отказаться от экранов невозможно, но можно более осознанно планировать перерывы. Одну из самых простых стратегий предложила доктор София Висанджи, оптометрист из Нью-Йорка. Она посоветовала следовать правилу 20-20-20.

«Каждые 20 минут использования цифрового устройства смотрите на расстояние 20 футов [6 метров] в течение 20 секунд», — сказала она.

Теоретически это просто, но не всегда легко запомнить. Поэтому она использует умное напоминание: «Я держу на столе песочные часы на 20 минут. Когда в них заканчивается песок, я отвожу взгляд от экрана, чтобы дать глазам отдохнуть».

«Это не только стильный аксессуар для рабочего стола, но и отличное напоминание о необходимости дать глазам отдохнуть», — добавила специалист.

