Фото: Политзаключенный Дмитрий Козлов до и после освобождения 12.09.2025, 22:07

Фото: spring96

Активист «Европейской Беларуси» был задержан в июне 2020 года.

Вчера на свободу вышел Дмитрий Козлов — блогер ютуб-канала «Серый кот». За время пребывания в лукашенковских застенках активист «Европейской Беларуси» сильно похудел.

Дмитрий Козлов — блогер ютуб-канала «Серый кот». Он окончил четыре курса Горецкой сельскохозяйственной академии по специальности «агроном». Блогерством заинтересовался в 2017 году, когда многие люди выражали недовольство «тунеядским» декретом. Сначала хотел освещать разные темы, но быстро его увлекла политика.

Дмитрий активно участвовал в протестах против интеграции с Россией в конце 2019 года. За участие в акциях, стримы и призывы к участию он стал рекордсменом по количеству суток административного ареста — тогда его наказали 120 сутками. Позже ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (подготовка к участию в массовых беспорядках).

10 июня 2020 года Дмитрий был задержан вместе с активистами «Европейской Беларуси». На следующий день его осудили на 20 суток ареста и он должен был выйти 30 июня, но оставался за решеткой, потому что стал фигурантом уголовного дела по ст. 342 УК (организация или участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

25 мая 2021 года Могилевский областной суд огласил приговор Дмитрию и еще шести политзаключённым. Судья Ирина Ланчева приговорила его к 5 годам колонии усиленного режима. По подсчетам правозащитников, он должен был выйти 28 ноября 2024 года.

Но 29 ноября 2024 года в Бобруйске рассмотрели новое уголовное дело против Дмитрия Козлова. Накануне, 28 ноября, его срок заключения заканчивался, но из колонии его перевели в СИЗО № 5. Теперь его обвиняли по ст. 411 УК (злостное неповиновение администрации колонии). Судья Павел Картинин приговорил еще один год и пять дней лишения свободы.

В начале весны 2025 года было известно, что Дмитрия перевели в исправительную колонию № 20 в Мозыре.

В июле 2025 года ютуб-каналы Дмитрия «Серый кот» и «Серый кот стримы» признали экстремистскими.

