закрыть
13 сентября 2025, суббота, 9:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Легендарный бренд Packard возвращается на рынок

  • 13.09.2025, 9:34
Легендарный бренд Packard возвращается на рынок
Фото: Autoweek

Представлена дебютная модель.

Знаменитая премиальная марка Packard возвращается после 67 лет отсутствия на рынке. Первой моделью возрожденного автопроизводителя станет авангардный представительский седан Excellence с двигателем W12.

Новый Packard Excellence презентовали на автошоу Wheels Mariënwaerdt в Нидерландах. Об этом сообщает сайт Autoweek.

Packard выпускал автомобили в США, однако седан Excellence разработало ателье JB Classic & Bespoke из нидерландского города Бодегравен. Его изготовили по заказу анонимного клиента и могут выпускать небольшими сериями.

Фото: Autoweek

Задние двери авто открываются против движения

Название для модели выбрали недаром, ведь в 50-х готовили к выходу на рынок седан Packard Excellence, созданный совместно с французской компанией Facel Vega, однако из-за банкротства производителя этого не произошло.

Фото: Autoweek

5,3-метровый седан Packard Excellence построен на платформе Bentley Flying Spur, однако внешне совсем не похож на модель-донор. Авто отличается оригинальным неоклассическим дизайном с широкой решеткой радиатора и вертикальными фарами. Задние двери открываются против движения.

Фото: Autoweek

Салон Bentley Flying Spur остался без изменений. В отделке использованы кожа и дерево.

Силовой агрегат также позаимствовали у Bentley. 6,0-литровый W12 твин-турбо на 635 сил работает в паре с 8-ступенчатым роботом.

Фото: Autoweek

Марка Packard существовала с 1899 по 1958 год и выпускала дорогие представительские модели. В 1916 году она представила первую в мире 12-цилиндровую модель — Packard Twin Six. Именно такое авто было у украинского гетмана Павла Скоропадского. Среди других владельцев Packard — пилот Чарльз Линдберг и актер Кларк Гейбл.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский