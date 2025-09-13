закрыть
Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина

2
  • 13.09.2025, 18:56
  • 2,618
Из-за российских дронов над Украиной.

Польша подняла в небо свою авиацию из-за дронов РФ над Украиной. Это произошло в субботу вечером, 13 сентября,

Об этом сообщает Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х .

«Внимание, в связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве начались операции военной авиации», - говорится в публикации.

В командовании отметили, что в целях обеспечения безопасности запущены все процедуры. В частности, в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состоянии высшей готовности.

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне опасности», - сказано в посте.

Резюмируя в Оперативном командовании ВС Польши добавили, что отслеживают текущую ситуацию, и подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск тоже подтвердил, что из-за российских дронов вблизи Польши, в стране начались превентивные операции польской и союзной авиации.

«Наземные силы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной боеготовности», - написал он.

Отметим, что сегодня днем беспилотники российских оккупантов фиксировались в ряде западных областей Украины, в результате чего была объявлена тревога. По состоянию на сейчас тревога продолжается в Волынской области.

Кроме того, сейчас ряд мониторинговых каналов пишут, что российский дрон залетел на территорию Румынии. Однако официально этому подтверждения нет.

