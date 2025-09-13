Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина 2 13.09.2025, 18:56

2,618

Из-за российских дронов над Украиной.

Польша подняла в небо свою авиацию из-за дронов РФ над Украиной. Это произошло в субботу вечером, 13 сентября,

Об этом сообщает Оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети Х .

«Внимание, в связи с угрозой ударов беспилотных летательных аппаратов в регионах Украины, граничащих с Республикой Польша, в нашем воздушном пространстве начались операции военной авиации», - говорится в публикации.

В командовании отметили, что в целях обеспечения безопасности запущены все процедуры. В частности, в воздушном пространстве страны действуют польские и союзные воздушные суда, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки в состоянии высшей готовности.

❗️Uwaga, ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w regionach Ukrainy graniczących z RP, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca… pic.twitter.com/AMAIyznaN1 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 13, 2025

«Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне опасности», - сказано в посте.

Резюмируя в Оперативном командовании ВС Польши добавили, что отслеживают текущую ситуацию, и подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

Тем временем премьер-министр Польши Дональд Туск тоже подтвердил, что из-за российских дронов вблизи Польши, в стране начались превентивные операции польской и союзной авиации.

«Наземные силы противовоздушной обороны приведены в состояние повышенной боеготовности», - написал он.

Отметим, что сегодня днем беспилотники российских оккупантов фиксировались в ряде западных областей Украины, в результате чего была объявлена тревога. По состоянию на сейчас тревога продолжается в Волынской области.

Кроме того, сейчас ряд мониторинговых каналов пишут, что российский дрон залетел на территорию Румынии. Однако официально этому подтверждения нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com