Дроны добрались до Пермского края: поражен крупнейший производитель метанола в РФ 3 14.09.2025, 11:28

3,600

Завод находится примерно в 1600 километрах от Украины.

Ночью Силы обороны Украины атаковали завод «Метафракс Кемикалс» в Пермском крае РФ.

Это предприятие - один из крупнейших производителей метанола в России. Факт атаки подтвердили российские власти, передает Dialog.UA.

Объект находится примерно в 1600 километрах от Украины, то есть для его поражения Украина использовала свои дальнобойные БПЛА.

Местные власти подтвердили факт удара по промышленному объекту, не уточнив, какое именно предприятие пострадало. Они заявили, что «пострадавших нет», что производство якобы работает в обычном режиме и «ничего не угрожает безопасности жителей».

«Метафракс Кемикалс» находится под санкциями Великобритании и Украины. В санкционных документах он упоминается как предприятие, которое приносит выгоду либо поддерживает правительство РФ, действуя в стратегически важном секторе, в том числе в оборонной промышленности.

«Метафракс Кемикалс» производит химпродукты - метанол и его производные, которые используются в военной промышленности, например, при изготовлении топлива для ракет и взрывчатых веществ.

В феврале 2024 года «Метафракс Кемикалс» перешел под управление компании «Росхим» (JSC Roschem), что подчеркивает усиление государственного контроля над химическим производством. К тому же в сентябре 2023-го российский суд признал приватизацию «Метафракса» 1992 года незаконной и постановил изъять у прежних владельцев 94,2% акций предприятия, мотивируя это нарушением «экономического суверенитета Российской Федерации и ее обороноспособности».

«Метафракс Кемикалс» - это не просто бизнес-химия. Это ключевое звено в цепочке, которая обслуживает военную машину Путина. Поражение такого объекта - это серьезный успех Сил обороны Украины.

