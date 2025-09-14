Z-пропагандист публично признал провал войны в Украине 2 14.09.2025, 16:24

Ключевые цели не были достигнуты.

Российский Z-военкор Юрий Котенок заявил, что за три с половиной года войны стратегические задачи Москвы не выполнены. И в ближайшие годы выполнены не будут.

Об этом сообщает «Диалог».

По его словам, объявленные Кремлем попытки «демилитаризовать» Украину, то есть лишить ее военной мощи, не принесли ожидаемого результата. Наоборот, украинцы усилились за время войны. Котенок прямо сказал, что при нынешней скорости наступления захват Донбасса займет годы.

«По приблизительным рассчетам, если мы в таких же темпах будем продвигаться, ломая оборону противника, (…), то мы будем годами идти. Годами! (…) Если такими темпами будем идти вперед, кровью и потом выгрызая десятки-сотни метров в день, от года до полутора лет только территорию «ДНР» нам «освобождать»», - пожаловался кремлевский пропагандист.

Он подчеркнул, что ключевые цели агрессии, объявленные диктатором РФ Владимиром Путиным в 2022 году, провалены.

«Ключевые цели, на мой взгляд, «СВО» - это «демилитаризация» Украины и «денацификация». Насколько мы приблизились к этому, давайте посмотрим. У нас прошло три года фактически… Если говорить серьезно и откровенно, то мы в начале большого пути, несмотря на то, что столько крови пролито, какие потери, какие разрушения», - сказал Котенок.

Он также констатировал серьезное технологическое отставание в беспилотной сфере.

«Украина уже фактически в НАТО, она полигон НАТО! (…) До сих пор у нас существует проблема: противник нас по дронам превосходит. Раньше в начале этого года у нас было соотношение 1:4, то есть на 1 наш дрон приходятся 4 противника. Это серьезно! (…) На Украину фактически работает консолидированная Европа. Проблема есть! А это война дронов. Дроны изменили буквально все», - заявил Z-военкор.

Он пожаловался, что из-за БПЛА российским оккупантам приходится очень непросто на передовой.

«У нас бойцы, которые выполняют боевую задачу, зачастую отрезаны от основных сил, потому что подвоз невозможен. Колено подвоза - 10 км, всю эту территорию контролируют дроны противника. Они 3-5 суток без воды и еды. БК отстреливают очень аккуратно, потому что уже исход», - заявил Котенок.

