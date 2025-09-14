Китай начинает новый этап «тихой экспансии» российских земель

Китай начинает новый этап «тихой экспансии» российских земель7
- Андрей Коваленко
- 14.09.2025, 18:59
В РФ уже формируются китайские анклавы.
С 15 сентября для россиян действует безвиз в КНР, а Москва готовит зеркальный шаг для граждан Китая. Это новый этап «тихой экспансии».
Безвиз для россиян почти ничего не меняет: раньше виза оформлялась всего за несколько дней. А вот для Китая это стратегический канал для «ползучей» миграции в Сибирь и на Дальний Восток.
В регионе уже формируются китайские анклавы со своими школами, бизнесом и культурой. Местных туда не берут, даже лесорубы приезжают из Китая. Прибыли возвращаются обратно в Пекин.
К 2030 году Сибирь может принять сотни тысяч китайских переселенцев. В условиях демографического кризиса РФ не способна заселить собственные территории. Вакуум заполняют другие.
Реальная картина такова: Кремль не «поднимает» регион, а передает его для заселения иностранцами. Сибирь и Дальний Восток — стратегические земли, которые Москва постепенно сдает.
И это хорошо.
Андрей Коваленко, Telegram