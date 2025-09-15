Foreign Affairs: Диктатуры слабы 15.09.2025, 11:25

Фото: Reuters

У США есть рычаги влияния на Китай, КНДР и Россию.

В начале сентября Пекин показал миру символический жест: лидер КНДР Си Цзиньпин, диктаторы Путин и Ким Чен Ын шагали рядом на военном параде. Картинка — словно манифест против Запада. Но за внешним блеском скрывается куда более сложная реальность, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Китай, Россия и Северная Корея вовсе не «естественные союзники». Их объединяет не доверие и общие ценности, а обиды, необходимость и желание ослабить США. История уже доказала, что слишком тесные объятия внутри этой «тройки» оборачиваются конфликтами и взаимным недоверием. Достаточно вспомнить Корейскую войну, которая стала катастрофой и для Пекина, и для Москвы, и для Пхеньяна.

Сегодня Китай поддерживает Россию, но лишь до тех пор, пока это не угрожает его собственной экономике. Москва, в поисках оружия и союзников, укрепляет связи с Пхеньяном — к явному раздражению Пекина. Ким Чен Ын же играет в привычную игру: балансирует между Кремлем и Поднебесной, выжимая максимум из их соперничества.

И все же у Вашингтона остаются рычаги давления. Китай жаждет экономической стабильности и осторожен в конфликтах, Россия со временем будет искать «выход» из войны, а Северная Корея по-прежнему мечтает о признании и снятии санкций. Ни один из этих запросов не может быть удовлетворен без участия США.

Красная дорожка в Пекине задумывалась как вызов Америке. Но за ее пределами — союз трещит по швам. И если Вашингтон сумеет использовать свои сильные стороны — военные альянсы, экономическое влияние и дипломатические возможности, — он сможет не только сдерживать «автократический альянс», но и диктовать правила игры.

