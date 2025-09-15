Британия планирует открыть крупнейший в стране завод по производству беспилотников
- 15.09.2025, 18:54
Завод хотят открыть в городе Суиндон.
В 2026 году в городе Суиндон, что на юго-западе Англии, откроют крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны в понедельник, 15 сентября.
Завод будет принадлежать британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Британии. На новом предприятии будут производить дроны StormShroud, которые уже используются Королевскими военно-воздушными силами Великобритании.
Завод должен заработать в 2026 году, обеспечив более 1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев.
С 2022 года правительство Великобритании приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, часть из которых была предназначена для Украины.
На прошлой неделе в Минобороны страны заявили, что в сотрудничестве с украинской промышленностью будут разрабатывать передовое военное оборудование в рамках нового соглашения об обмене технологиями.
Также министр обороны Британии Джон Гили сообщил о планах финансировать производство дальнобойных дронов для Украины на территории Великобритании.