15 сентября 2025, понедельник, 19:21
Британия планирует открыть крупнейший в стране завод по производству беспилотников

  15.09.2025
Завод хотят открыть в городе Суиндон.

В 2026 году в городе Суиндон, что на юго-западе Англии, откроют крупнейший в Великобритании завод по производству беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны в понедельник, 15 сентября.

Завод будет принадлежать британско-португальской компании Tekever, которая уже имеет несколько производственных линий в Британии. На новом предприятии будут производить дроны StormShroud, которые уже используются Королевскими военно-воздушными силами Великобритании.

Завод должен заработать в 2026 году, обеспечив более 1000 высококвалифицированных рабочих мест для британцев.

С 2022 года правительство Великобритании приобрело у Tekever дронов на сумму около 270 миллионов фунтов стерлингов, часть из которых была предназначена для Украины.

На прошлой неделе в Минобороны страны заявили, что в сотрудничестве с украинской промышленностью будут разрабатывать передовое военное оборудование в рамках нового соглашения об обмене технологиями.

Также министр обороны Британии Джон Гили сообщил о планах финансировать производство дальнобойных дронов для Украины на территории Великобритании.

