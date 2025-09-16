Дефицит бензина подбирается к Москве 16.09.2025, 18:47

Возникший в августе топливный кризис уже охватил не менее 20 российских регионов.

Дефицит бензина, возникший в России после череды атак беспилотников на крупнейшие НПЗ, продолжает усиливаться и подбирается к центральным регионам страны, пишет Reuters со ссылкой на топливных трейдеров и участников рынка.

Возникший в августе топливный кризис уже охватил не менее 20 российских регионов — от Чукотки и Сахалина до Рязанской и Самарской областей. В первую очередь прекращают реализацию бензина мелкие частные сети заправок, в то время как на АЗС нефтяных компаний продажи продолжаются, хотя и там случаются локальные перебои по отдельным видам топлива, говорят источники Reuters.

По их словам, одной из причин текущих проблем стало то, что частные АЗС из-за дорогих кредитов не создали запасов и вошли в сезон повышенного спроса практически без резервов бензина. Ситуация резко усугубилась в августе, когда не менее пяти нефтезаводов были вынуждены остановить производство из-за ударов БПЛА, а в сумме нефтяная отрасль потеряла 17% мощностей по переработке.

«Ситуация по бензину очень плохая и пока продолжает ухудшаться», — говорит один из источников Reuters. В сентябре под налеты БПЛА попали еще четыре НПЗ — Рязанский, Саратовский, «Новойл» в Уфе и «Кинеф» в Ленинградской области. Последний был вынужден остановить главную установку переработки нефти и в ближайшее время будет работать на три четверти мощности.

Крупнейшие нефтяные компании регулярно переносят сроки отгрузки бензина, стремясь обеспечить свои заправки, говорят источники Reuters. «Это мой бензин, который я купил и оплатил по бирже у них, и который они мне полтора месяца уже не выгружают», — жалуется один из трейдеров. По его словам, нефтяникам выгоднее заплатить штраф в 5% за неисполнение контракта на бирже, чем отгружать бензин, и часто они сами предлагают расторгнуть договоры.

В Восточной Сибири некоторые АЗС прекращали реализацию по каким-то продуктам, а другие — закрываются при отсутствии топлива или из-за нежелания торговать в убыток, рассказал Reuters представитель одной из заправочных сетей региона. По его словам, многие мелкие сети уже просто не закупают топливо: «Смысла нет, так как очень дорого и в рознице получаются минуса».

Приостановили работу некоторые АЗС на трассах Владимирской и Белгородской областей. «Директор решил временно закрыть заправку, потому что бензина нет. Ещё закрылась АЗС в соседнем селе, а на других — просто бензина какого-то нет. Сетевые все работают», — сказала сотрудница одной из закрытых заправок.

По итогам августа производство топлива в России сократилось примерно на 5%, говорили источники Reuters ранее. Нефтяные компании ввели в работу не поврежденные мощности действующих НПЗ, чтобы компенсировать простой на заводах, попавших под налеты БПЛА. Всего в прошлом месяце в стране простаивало 23% мощностей нефтезаводов (6,4 млн тонн), что стало историческим рекордом.

В ответ правительство поручило нефтяным компаниям распечатать резервы бензина, скорректировать программу плановых ремонтов заводов, а также стало в ручном режиме регулировать перевозку топлива по железной дороге. Также для стабилизации ситуации на два месяца был продлен запрет на экспорт топлива.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com