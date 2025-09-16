закрыть
16 сентября 2025, вторник, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Луч» выпустил коллекцию часов в честь главной постановки Купаловского театра

  • 16.09.2025, 19:48
«Луч» выпустил коллекцию часов в честь главной постановки Купаловского театра

Фотофакт.

Часовой завод «Луч» к 105-летию Купаловского театра выпустил коллекцию часов и будильников «Павлинка». Об этом сообщается на сайте завода.

«Коллекция-отображение сцены, где время якобы замирает в ожидании аплодисментов. Корпус со стильным покрытием „розовое золото“, сферическое стекло и ремешок из натуральной кожи глубокого багрового и теплого коричневого оттенков создают образ классики, насыщенный театральной атмосферой. Гладкая крышка с гравировкой напоминает, что настоящее искусство всегда прозрачное и вечное», — говорится в описании коллекции.

Наручные часы выпущены в двух моделях и каждая ограниченным тиражом в 105 экземпляров. Купить их можно за 155 рублей.

Будильники тоже лимитированы — 105 экземпляров. Цена — 20 рублей.

Продажи уже начались.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин
Россия сегодня — вассал Пекина
Россия сегодня — вассал Пекина Гарри Каспаров
Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук