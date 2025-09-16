«Луч» выпустил коллекцию часов в честь главной постановки Купаловского театра
- 16.09.2025, 19:48
Фотофакт.
Часовой завод «Луч» к 105-летию Купаловского театра выпустил коллекцию часов и будильников «Павлинка». Об этом сообщается на сайте завода.
«Коллекция-отображение сцены, где время якобы замирает в ожидании аплодисментов. Корпус со стильным покрытием „розовое золото“, сферическое стекло и ремешок из натуральной кожи глубокого багрового и теплого коричневого оттенков создают образ классики, насыщенный театральной атмосферой. Гладкая крышка с гравировкой напоминает, что настоящее искусство всегда прозрачное и вечное», — говорится в описании коллекции.
Наручные часы выпущены в двух моделях и каждая ограниченным тиражом в 105 экземпляров. Купить их можно за 155 рублей.
Будильники тоже лимитированы — 105 экземпляров. Цена — 20 рублей.
Продажи уже начались.