«Луч» выпустил коллекцию часов в честь главной постановки Купаловского театра 16.09.2025, 19:48

Фотофакт.

Часовой завод «Луч» к 105-летию Купаловского театра выпустил коллекцию часов и будильников «Павлинка». Об этом сообщается на сайте завода.

«Коллекция-отображение сцены, где время якобы замирает в ожидании аплодисментов. Корпус со стильным покрытием „розовое золото“, сферическое стекло и ремешок из натуральной кожи глубокого багрового и теплого коричневого оттенков создают образ классики, насыщенный театральной атмосферой. Гладкая крышка с гравировкой напоминает, что настоящее искусство всегда прозрачное и вечное», — говорится в описании коллекции.

Наручные часы выпущены в двух моделях и каждая ограниченным тиражом в 105 экземпляров. Купить их можно за 155 рублей.

Будильники тоже лимитированы — 105 экземпляров. Цена — 20 рублей.

Продажи уже начались.

