закрыть
17 сентября 2025, среда, 12:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Встреча с Юрием Фельштинским и Натальей Радиной в Праге

  • 17.09.2025, 12:00
Встреча с Юрием Фельштинским и Натальей Радиной в Праге

Сегодня известный писатель представит свою новую книгу о Беларуси.

В столице Чехии Праге пройдет встреча с известным американским историком и писателем Юрием Фельштинским и главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.

На встрече, которая пройдет 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město) по адресу Sokolovska, 209, Praha 9, Юрий Фельштинский представит свою новую книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», которая недавно вышла в издательстве ISIA Media Verlag (Лейпциг, Германия).

«Наталья Радина – свидетель и участник белорусских событий последних десятилетий. В книге вместе со своими коллегами и единомышленниками – Андреем Санниковым, Дмитрием Бондаренко и Александрой Герасименей – она рассказывает о том, как белорусы на протяжении десятилетий самоотверженно борются за свободу своей страны. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который отстаивает свою независимость.

Прочтя эту книгу, читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, – с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО», – рассказывает о книге Юрий Фельштинский.

Автор ответит на вопросы вместе с героиней книги.

Встреча состоится: 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město). Адрес: Sokolovska, 209, Praha 9.

Напомним, издание книги «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» планируется на белорусском, украинском, английском и других языках. Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» на русском языке можно на следующих площадках:

babook.org

bukinist.de

amazon.de

thalia.de

amzn.eu

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин