Встреча с Юрием Фельштинским и Натальей Радиной в Праге
- 17.09.2025, 12:00
Сегодня известный писатель представит свою новую книгу о Беларуси.
В столице Чехии Праге пройдет встреча с известным американским историком и писателем Юрием Фельштинским и главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной.
На встрече, которая пройдет 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město) по адресу Sokolovska, 209, Praha 9, Юрий Фельштинский представит свою новую книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора», которая недавно вышла в издательстве ISIA Media Verlag (Лейпциг, Германия).
«Наталья Радина – свидетель и участник белорусских событий последних десятилетий. В книге вместе со своими коллегами и единомышленниками – Андреем Санниковым, Дмитрием Бондаренко и Александрой Герасименей – она рассказывает о том, как белорусы на протяжении десятилетий самоотверженно борются за свободу своей страны. Через судьбу одного журналиста прослеживается судьба народа, который отстаивает свою независимость.
Прочтя эту книгу, читатель увидит, что Беларусь, хотя и была частью Российской империи и СССР, является отдельной самобытной страной; что со средних веков Беларусь считала себя частью Европы и ориентировалась на Запад, а вовсе не на Восток; что будущее Беларуси, освободившейся от диктаторского режима Лукашенко, – с Евросоюзом, а не с Россией, фактически оккупировавшей Беларусь, чья безопасность в конечном итоге может быть обеспечена лишь членством в НАТО», – рассказывает о книге Юрий Фельштинский.
Автор ответит на вопросы вместе с героиней книги.
Встреча состоится: 17 сентября в 19.00 в коммьюнити-пространстве «Новое место» (Nové Město). Адрес: Sokolovska, 209, Praha 9.
Напомним, издание книги «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» планируется на белорусском, украинском, английском и других языках. Купить книгу «Беларусь Натальи Радиной: журналистка против диктатора» на русском языке можно на следующих площадках: