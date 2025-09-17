закрыть
17 сентября 2025, среда, 17:35
В Словакии прошли многотысячные акции протеста после встречи Фицо с Путиным

  • 17.09.2025, 16:09
  • 1,368
В Словакии прошли многотысячные акции протеста после встречи Фицо с Путиным

Жители страны протестуют против курса премьера и мер жесткой экономии.

Тысячи людей вышли на улицы Словакии 16 сентября, чтобы принять участие в общенациональной акции против экономической политики и пророссийского курса премьер-министра Роберта Фицо, сообщает AP. Митинги прошли в 16 крупных городах, включая столицу — Братиславу. Последняя волна протестов была спровоцирована поездкой Фицо в Китай, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в третий раз с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. А пакет мер жесткой экономии, недавно утвержденный правительством, еще сильнее разозлил население.

Так, кабмин решил повысить взносы на медицинское и социальное страхование и НДС на отдельные продукты питания, увеличить налог на доходы для состоятельных граждан, а также анонсировал уменьшение количества национальных праздников. Правительство обосновало эти меры необходимостью сокращения бюджетного дефицита, который в прошлом году составил 5,3% ВВП и был вторым по величине среди стран еврозоны. В этом году он снова превысит 5% при установленном ЕС лимите в 3%. Профсоюзы и другие критики утверждают, что основная нагрузка ляжет на простых граждан, в то время как бизнес отмечает отсутствие мер для стимулирования экономики. «Словаки устали от этого», — заявил глава партии «Прогрессивная Словакия» Михаил Шимечка, выступая на площади Свободы в Братиславе, где собрались порядка 20 тысяч граждан. Протестующие призывали к отставке правительства во главе с Фицо, требовали усилить борьбу с коррупцией и выражали поддержку Украине.

Лидер партии «Свобода и солидарность» Бранислав Грелинг анонсировал общереспубликанскую забастовку 17 ноября, когда в Словакии отмечают государственный праздник — День борьбы за свободу и демократию, который правительство предлагает убрать из списка выходных.

Протесты возобновились на прошлой неделе после встречи Фицо с Путиным и другими авторитарными лидерами в Пекине. Премьер Словакии был единственным главой государства ЕС на военном параде, организованном руководителем Китая Си Цзиньпином в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Фицо давно является спорной фигурой как внутри Словакии, так и за ее пределами. Он вернулся на пост премьера в четвертый раз после того, как его партия Smer-SD победила на парламентских выборах 2023 года, ведя кампанию с пророссийскими и антиамериканскими лозунгами. Фицо открыто критикует политику Евросоюза в отношении России и выступает против военной помощи Украине.

