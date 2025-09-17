закрыть
17 сентября 2025, среда, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Брестчанка проиграла на «виртуальной бирже» более 60 тысяч рублей

1
  • 17.09.2025, 18:06
  • 1,300
Брестчанка проиграла на «виртуальной бирже» более 60 тысяч рублей

Женщина поверила в обещания «финансовых консультантов».

В Бресте раскрыли очередную схему интернет-мошенников, жертвой которой стала 41-летняя местная жительница. Женщина поверила в обещания «финансовых консультантов» и потеряла более 60 тысяч рублей, сообщили в УВД.

По данным милиции, все началось с того, что женщина прошла в интернете опрос на тему инвестиций и оставила свои контакты. Спустя время ей позвонил «менеджер», который предложил открыть брокерский счет. Потерпевшая согласилась и вскоре получила логин и пароль от личного кабинета.

Сделав первый взнос, женщина увидела «прибыль» на экране. Это подогрело азарт и желание заработать больше. В течение месяца она совершила 24 платежа, вкладывая все новые средства — всего более 60 тысяч рублей.

Ситуация изменилась, когда она решила вывести деньги. Тогда «куратор» сообщил, что на ее счете есть убыточная сделка, которую нужно погасить, внеся дополнительную сумму. Именно в этот момент брестчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество). Сейчас сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин