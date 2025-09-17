Брестчанка проиграла на «виртуальной бирже» более 60 тысяч рублей

Брестчанка проиграла на «виртуальной бирже» более 60 тысяч рублей1
Женщина поверила в обещания «финансовых консультантов».
В Бресте раскрыли очередную схему интернет-мошенников, жертвой которой стала 41-летняя местная жительница. Женщина поверила в обещания «финансовых консультантов» и потеряла более 60 тысяч рублей, сообщили в УВД.
По данным милиции, все началось с того, что женщина прошла в интернете опрос на тему инвестиций и оставила свои контакты. Спустя время ей позвонил «менеджер», который предложил открыть брокерский счет. Потерпевшая согласилась и вскоре получила логин и пароль от личного кабинета.
Сделав первый взнос, женщина увидела «прибыль» на экране. Это подогрело азарт и желание заработать больше. В течение месяца она совершила 24 платежа, вкладывая все новые средства — всего более 60 тысяч рублей.
Ситуация изменилась, когда она решила вывести деньги. Тогда «куратор» сообщил, что на ее счете есть убыточная сделка, которую нужно погасить, внеся дополнительную сумму. Именно в этот момент брестчанка поняла, что стала жертвой мошенников.
По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество). Сейчас сотрудники милиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников.