«Цеха, положившие здоровье ради плана 100%, в чем виноваты?» 9 17.09.2025, 18:37

Работников БМЗ лишили премий.

В сентябре стало известно, что работников Белорусского металлургического завода в Жлобине лишили премий за предыдущий месяц. Вероятно — уже не в первый раз. Формальная причина — невыполнение плана одним из цехов. Такую формулировку представили работники в своем чате. Официально об этом ничего не сообщается, передает «Флагшток».

«Было бы справедливо не лишать весь завод премий из-за одного не справившегося с планом цеха. Лишайте цех и участок, не выполнившие план. Другие цеха, положившие здоровье ради плана 100%, в чем виноваты?» — написала одна из работниц.

В комментариях удивились: как другой цех мог выполнить план, если печи работают не постоянно? Напомним, «Флагшток» рассказывал о том, что о перебоях в работе БМЗ жители Жлобина узнали по периодическому отсутствию дыма из труб завода.

«Есть еще вспомогательные цеха [которые выполняют план — Флагшток]. Печи недавно стоят, а лишают [премий] всех с нового года», — ответили на реплику.

Ранее «Флагшток» писал, что по состоянию на начало лета 2025 года работники БМЗ получали 50% премии.

При этом последние новости на официальном сайте БМЗ — поздравления руководства с так называемым «Днем народного единства» и отчеты об участии работников в пропагандистских акциях.

