На складе Wildberries под Минском собираются огромные очереди

1
  • 17.09.2025, 19:01
  • 3,128
На складе Wildberries под Минском собираются огромные очереди

Видео.

Клиенты Wildberries в Беларуси начали жаловаться на задержки в доставке заказов: некоторые ждут до 2 недель. Продавцы в тиктоке назвали возможную причину — огромные очереди на складе под Минском, в Щомыслице, пишет Telegraf.news.

Несколько продавцов отметили, что им приходится стоять часами, чтобы разгрузить товар, который впоследствии развозят на пункты выдачи по всей стране.

Один продавец рассказал, что выгрузки 8 небольших коробок ему пришлось ждать больше часа, так как работала только одна рампа.

@dimaprometei Wildberries, ау! #wildberries #порядок #критика ♬ оригинальный звук - Дима Прометей

Другой показал очередь грузовиков, которые стоят по 6—8 часов.

Даже утренний приезд в 5:30 не помог избежать ожидания — очереди не исчезают даже ночью. По словам продавцов, такая ситуация длится уже около двух недель.

Комментаторы связывают проблему с большим количеством заказов, вызванным акциями и скидками Wildberries. Некоторые клиенты также жалуются на задержки доставки.

Представители продавцов говорят, что для роста объемов продаж платформе нужно было бы наладить более эффективную разгрузку и сортировку товаров. Некоторые даже называют нынешний хаос на складе «репетицией Нового года», думая о том, как склад будет работать во время зимних праздников и сезонных распродаж.

@uborkaminsk #wb #wildberries #минск #скидки ♬ оригинальный звук - uborkaminsk

@ruszanos Слышал сегодня,что такая же очередь была в пол третьего ночи 😅 . Эта очередь сейчас бесконечная #минск #wildberries ♬ оригинальный звук - Нарезки с ютюб

