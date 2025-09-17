На складе Wildberries под Минском собираются огромные очереди 1 17.09.2025, 19:01

Клиенты Wildberries в Беларуси начали жаловаться на задержки в доставке заказов: некоторые ждут до 2 недель. Продавцы в тиктоке назвали возможную причину — огромные очереди на складе под Минском, в Щомыслице, пишет Telegraf.news.

Несколько продавцов отметили, что им приходится стоять часами, чтобы разгрузить товар, который впоследствии развозят на пункты выдачи по всей стране.

Один продавец рассказал, что выгрузки 8 небольших коробок ему пришлось ждать больше часа, так как работала только одна рампа.

Другой показал очередь грузовиков, которые стоят по 6—8 часов.

Даже утренний приезд в 5:30 не помог избежать ожидания — очереди не исчезают даже ночью. По словам продавцов, такая ситуация длится уже около двух недель.

Комментаторы связывают проблему с большим количеством заказов, вызванным акциями и скидками Wildberries. Некоторые клиенты также жалуются на задержки доставки.

Представители продавцов говорят, что для роста объемов продаж платформе нужно было бы наладить более эффективную разгрузку и сортировку товаров. Некоторые даже называют нынешний хаос на складе «репетицией Нового года», думая о том, как склад будет работать во время зимних праздников и сезонных распродаж.

