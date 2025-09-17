Израиль заявил о создании лазерного оружия для перехвата ракет и дронов 3 17.09.2025, 22:54

1,080

Каждый перехват будет стоить меньше пяти долларов.

Министерство обороны Израиля в среду сообщило о завершении разработки мощного лазерного оружия, которое поступит на боевое дежурство до конца года и усилит многоуровневую систему противовоздушной обороны страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Лазер «Железный луч» (Iron Beam) мощностью 100 киловатт, созданный компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Elbit Systems Ltd., успешно уничтожал дроны, ракеты, мины и самолеты во время серии испытаний на юге Израиля, говорится в заявлении министерства. В ближайшие месяцы его интегрируют в систему противоракетной обороны «Железный купол», что станет дополнительным уровнем защиты.

В то же время министерство не раскрывает уровень эффективности перехватов. Система имеет ряд технических ограничений и не может работать при облачной погоде. Однако технология позиционируется как более дешевый способ уничтожения дронов и других снарядов: каждый перехват будет стоить менее 5 долларов. Для сравнения, современные ракетные системы обходятся в десятки тысяч долларов за один пуск.

Страны мира активно работают над оружием на основе направленной энергии, стремясь заменить дорогие боеприпасы, однако масштабирование таких технологий до сих пор является сложной задачей. Израиль заявляет, что первым завершил разработку подобной системы, хотя о состоянии проектов других государств доподлинно неизвестно.

Министр обороны Израиля Кац в своем заявлении приветствовал создание «быстрой и точной системы перехвата с минимальными затратами, которая присоединяется к уже существующим оборонительным средствам и меняет уравнение угрозы». В начале этого года Израиль впервые признал, что применял менее мощную версию лазера в боевых условиях.

