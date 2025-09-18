закрыть
«Форс-мажоры» на НПЗ в России вызвали массовый паралич заправок

  • 18.09.2025, 13:25
Оптовые продажи бензина в РФ упали до двухлетнего минимума.

Оптовые продажи бензина в России упали до двухлетнего минимума, а цены продолжают бить рекорды. Дефицит обостряется из-за остановок НПЗ после атак украинских дронов и высокого спроса аграриев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщает российский «Коммерсантъ», продажи бензина марки А-92 на Петербургской бирже 16 сентября снизились на 21,7%, до 15,6 тысячи тонн, что стало минимальным показателем с 2023 года.

В то же время продажи А-95 сократились к предыдущему дню на 15,5%, до 12,06 тысячи тонн.

В целом реализация бензина на бирже снизилась на 19,1%, до 27,7 тысячи тонн.

Отмечается, что сокращение биржевых продаж бензина связано с внеплановыми остановками нескольких масштабных НПЗ, однако причина остановок не указывается.

НПЗ объявили «форс-мажор» - на заправках дефицит топлива

В России нефтеперерабатывающие заводы объявили «форс-мажор» и не отгружают бензин, в результате чего запасы на местах быстро исчерпываются.

Из-за дефицита топлива на бирже, независимые сети АЗС проигрывают конкуренцию крупным сетям, которые в приоритете поставщиков.

16 сентября в регионах РФ две независимые сети (около 20 АЗС в каждой) приостановили розничные продажи и отпускают бензин только по долгосрочным контрактам.

Еще одна причина дефицита горючего - повышение спроса

Остановки НПЗ также совпали с повышенным спросом. Снижение объемов продаж, в частности, связано с высоким спросом со стороны российских аграриев в период активной уборочной кампании в сентябре-октябре.

«Участники рынка опасаются, что поставки бензина в сентябре могут быть отложены из-за внеплановых ремонтов на НПЗ, а его значительные продажи в последнюю неделю августа «не подкреплены наличием фактического ресурса», - отмечает «Коммерсантъ».

