Моуринью возглавил «Бенфику»1
- 18.09.2025, 18:10
Контракт с эпатажным португальским тренером рассчитан до лета 2027-го.
Лиссабонская «Бенфика» объявила о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды, контракт рассчитан до лета 2027 года.
Стороны договорились, что могут не продлевать контракт по окончании текущего сезона.
Моуринью второй раз возглавил «Бенфику». В 2020 году он работал в клубе с сентября по декабрь.
«Бенфика» в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Португалии и в квалификации Лиги чемпионов выбила «Фенербахче» во главе с Моуринью, что привело к отставке тренера. Однако португальский клуб после проигрыша в первом туре основного раунда еврокубка сам уволил своего тренера Бруну Лаже.
Моуринью на протяжении карьеры работал в «Порту», «Интере», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», мадридском «Реале» и «Роме».