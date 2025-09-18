Моуринью возглавил «Бенфику» 1 18.09.2025, 18:10

Контракт с эпатажным португальским тренером рассчитан до лета 2027-го.

Лиссабонская «Бенфика» объявила о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Стороны договорились, что могут не продлевать контракт по окончании текущего сезона.

Моуринью второй раз возглавил «Бенфику». В 2020 году он работал в клубе с сентября по декабрь.

«Бенфика» в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Португалии и в квалификации Лиги чемпионов выбила «Фенербахче» во главе с Моуринью, что привело к отставке тренера. Однако португальский клуб после проигрыша в первом туре основного раунда еврокубка сам уволил своего тренера Бруну Лаже.

Моуринью на протяжении карьеры работал в «Порту», «Интере», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», мадридском «Реале» и «Роме».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com