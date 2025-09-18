закрыть
18 сентября 2025, четверг, 19:07
Моуринью возглавил «Бенфику»

  • 18.09.2025, 18:10
Моуринью возглавил «Бенфику»

Контракт с эпатажным португальским тренером рассчитан до лета 2027-го.

Лиссабонская «Бенфика» объявила о назначении Жозе Моуринью главным тренером команды, контракт рассчитан до лета 2027 года.

Стороны договорились, что могут не продлевать контракт по окончании текущего сезона.

Моуринью второй раз возглавил «Бенфику». В 2020 году он работал в клубе с сентября по декабрь.

«Бенфика» в прошлом сезоне заняла второе место в чемпионате Португалии и в квалификации Лиги чемпионов выбила «Фенербахче» во главе с Моуринью, что привело к отставке тренера. Однако португальский клуб после проигрыша в первом туре основного раунда еврокубка сам уволил своего тренера Бруну Лаже.

Моуринью на протяжении карьеры работал в «Порту», «Интере», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэме», мадридском «Реале» и «Роме».

