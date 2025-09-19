закрыть
На российском «Ланцете» заметили загадочную деталь

  • 19.09.2025, 11:45
  • 4,372
На российском «Ланцете» заметили загадочную деталь

Эксперт объяснил, что это.

Фото модернизированного российского «Ланцета» недавно опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем Telegram-канале.

«Вопросы вызывает надстройка над корпусом», — отметил эксперт.

Позже «Флеш» добавил, что новый элемент на «Ланцете» представляет собой антенну. По его словам, аналогичное устройство россияне устанавливают на свои разведывательные беспилотники Zala.

«Рядом приемник-передатчик. То есть это новый тип антенны управления», — констатировал специалист по радиотехнологиям.

Напомним, российские военные начали оснащать «Ланцеты» новой боевой частью с увеличенным зарядом взрывчатки.

