На российском «Ланцете» заметили загадочную деталь
- 19.09.2025, 11:45
Эксперт объяснил, что это.
Фото модернизированного российского «Ланцета» недавно опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем Telegram-канале.
«Вопросы вызывает надстройка над корпусом», — отметил эксперт.
Позже «Флеш» добавил, что новый элемент на «Ланцете» представляет собой антенну. По его словам, аналогичное устройство россияне устанавливают на свои разведывательные беспилотники Zala.
«Рядом приемник-передатчик. То есть это новый тип антенны управления», — констатировал специалист по радиотехнологиям.
Напомним, российские военные начали оснащать «Ланцеты» новой боевой частью с увеличенным зарядом взрывчатки.