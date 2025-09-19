Врачи бегут из больниц Минска

Врачи бегут из больниц Минска2
- 19.09.2025, 12:15
Это признали и власти.
Председатель Мингорсовета Артем Цуран выразил обеспокоенность оттоком врачей из государственных учреждений здравоохранения в частные. По его словам, это происходит в первую очередь из-за разницы в оплате труда, пишет агентство «Минск-Новости».
«Сейчас в госсекторе у нас 12 тысяч врачей, а в частном — 4 тысячи. Мы бы хотели, чтобы такого оттока не было, и продолжаем развивать эту сферу — в этом году впервые в истории города вводим в эксплуатацию сразу четыре поликлиники. Ряд мер предпринимается на уровне государства: это увеличение времени отработки выпускников медуниверситетов, увеличение набора в медицинских колледжах», — пояснил Цуран на встрече с «Минскзеленстроем».
