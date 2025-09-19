закрыть
19 сентября 2025, пятница, 12:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Врачи бегут из больниц Минска

2
  • 19.09.2025, 12:15
  • 2,812
Врачи бегут из больниц Минска

Это признали и власти.

Председатель Мингорсовета Артем Цуран выразил обеспокоенность оттоком врачей из государственных учреждений здравоохранения в частные. По его словам, это происходит в первую очередь из-за разницы в оплате труда, пишет агентство «Минск-Новости».

«Сейчас в госсекторе у нас 12 тысяч врачей, а в частном — 4 тысячи. Мы бы хотели, чтобы такого оттока не было, и продолжаем развивать эту сферу — в этом году впервые в истории города вводим в эксплуатацию сразу четыре поликлиники. Ряд мер предпринимается на уровне государства: это увеличение времени отработки выпускников медуниверситетов, увеличение набора в медицинских колледжах», — пояснил Цуран на встрече с «Минскзеленстроем».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, из непубличных документов стало известно, сколько врачей не хватает в Беларуси.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин