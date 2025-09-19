закрыть
19 сентября 2025, пятница, 16:22
СБУ расследует пытки украинских пленных на территории Беларуси

3
  • 19.09.2025, 14:51
  • 5,092
СБУ расследует пытки украинских пленных на территории Беларуси

Названы возможные подозреваемые.

Главное следственное управление Службы безопасности Украины сразу после освобождения от российских войск Киевской и Черниговской областей возбудило дело по фактам военных преступлений на временно оккупированных украинских территориях и непосредственно в России, а теперь добавило в него эпизоды о пытках в Беларуси.

Дело было возбуждено еще 15 апреля 2022 года. Как сообщил «Радыё Свабода» источник, близкий к правоохранительным органам Украины, сейчас в деле много эпизодов жестокого обращения с украинскими военнопленными и гражданскими лицами со стороны, среди прочих, «неустановленных лиц из числа политического руководства и руководства Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов России на временно оккупированных территориях Украины, на территории России и Республики Беларусь».

В рамках расследования по делу пострадавшими признаны более 300 человек, преимущественно ранее освобожденные из российского плена украинские гражданские и военнослужащие. Несколько десятков человек признаны подозреваемыми — это граждане России и Украины, которые незаконно задерживали украинцев и помещали их в тюрьмы, колонии, импровизированные изоляторы, созданные на территории предприятий, промышленных складов и в подвалах на захваченных украинских территориях.

Среди обвиняемых — военнослужащие не только регулярных армейских формирований, но и частных армий России, в том числе частной военной компании «Вагнер».

Собеседник «Свабоды» не уточнил, какие эпизоды пыток на территории Беларуси расследуются в рамках дела.

Известно как минимум одно место, где это могло происходить — российский фильтрационный лагерь, расположенный в городе Нарoвля Гомельской области и действовавший в начале полномасштабного вторжения в Украину.

