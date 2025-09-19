СБУ расследует пытки украинских пленных на территории Беларуси

СБУ расследует пытки украинских пленных на территории Беларуси3
Названы возможные подозреваемые.
Главное следственное управление Службы безопасности Украины сразу после освобождения от российских войск Киевской и Черниговской областей возбудило дело по фактам военных преступлений на временно оккупированных украинских территориях и непосредственно в России, а теперь добавило в него эпизоды о пытках в Беларуси.
Дело было возбуждено еще 15 апреля 2022 года. Как сообщил «Радыё Свабода» источник, близкий к правоохранительным органам Украины, сейчас в деле много эпизодов жестокого обращения с украинскими военнопленными и гражданскими лицами со стороны, среди прочих, «неустановленных лиц из числа политического руководства и руководства Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов России на временно оккупированных территориях Украины, на территории России и Республики Беларусь».
В рамках расследования по делу пострадавшими признаны более 300 человек, преимущественно ранее освобожденные из российского плена украинские гражданские и военнослужащие. Несколько десятков человек признаны подозреваемыми — это граждане России и Украины, которые незаконно задерживали украинцев и помещали их в тюрьмы, колонии, импровизированные изоляторы, созданные на территории предприятий, промышленных складов и в подвалах на захваченных украинских территориях.
Среди обвиняемых — военнослужащие не только регулярных армейских формирований, но и частных армий России, в том числе частной военной компании «Вагнер».
Собеседник «Свабоды» не уточнил, какие эпизоды пыток на территории Беларуси расследуются в рамках дела.
Известно как минимум одно место, где это могло происходить — российский фильтрационный лагерь, расположенный в городе Нарoвля Гомельской области и действовавший в начале полномасштабного вторжения в Украину.