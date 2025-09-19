Эстония инициировала консультации НАТО после инцидента с истребителями РФ

Эстония инициировала консультации НАТО после инцидента с истребителями РФ1
- 19.09.2025, 21:13
В соответствии со статьей 4-ой Договора о НАТО.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна попросила НАТО о консультациях в связи с нарушением воздушного пространства истребителями России.
В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.
Эстонский премьер назвал нарушение воздушного пространства «абсолютно неприемлемым».
«Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4 (Договора о НАТО. – Ред.)», – добавил Кристен Михал.
Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас ранее назвала инцидент «чрезвычайно опасной провокацией» и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.