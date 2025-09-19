Зеленский о российских МиГах в Эстонии: Это не случайность 19.09.2025, 22:28

Кремль ведет системную кампанию против Запада.

Вторжение российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии - это не случайность, а системная российская кампания против Запада. И она требует системного ответа.

Об этом заявил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что российская дестабилизация расширяется на новые страны и направления.

Россияне используют все инструменты, от вмешательства в политические процессы, как в Румынии и Молдове, до нарушения воздушного пространства, как в Польше, Румынии, а теперь и в Эстонии.

- Это не случайность. Это системная российская кампания против Европы, против НАТО, против Запада. И она требует системного ответа. Необходимы сильные действия - как совместные, так и со стороны каждой отдельной страны, - подчеркнул украинский президент.

По его словам, Россия должна чувствовать все большую боль от международного давления, прежде всего через экономику, и лучше всего это обеспечивают санкции.

- В то же время должны расти и потери России в войне, чего можно достичь благодаря сильной украинской армии. Европа, Соединенные Штаты, «Группа семи» - все должны действовать сильно, - отметил Зеленский.

