Вучич пожаловался Путину на «сложности» 1 2.09.2025, 16:31

1,376

Александар Вучич

Сербский президент объяснил, что война РФ против Украины загнала его страну в тупик.

Сербский президент Александар Вучич на встрече с хозяином Кремля Владимиром Путиным пожаловался на то, что из-за развязанной РФ войны против Украины Сербия «находится в сложной ситуации», заявление сербского президента приводит Blic.

Вучич обратился к российскому правителю на русском, поблагодарив за теплый прием во время его визита в Москву 9 мая.

«Для Сербии сотрудничество с Россией на самом высоком уровне во всех областях очень важно, и я надеюсь, что у нас будет возможность улучшить некоторые аспекты сотрудничества. Энергетика – очень важная сфера, особенно газоснабжение», – сказал он.

Затем Вучич начал жаловаться на «сложную ситуацию», в которой оказалась Сербия с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

«Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с давлением, но нам все же удалось сохранить нашу принципиальную позицию в отношении Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся бороться за то, чтобы остаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ», – добавил он.

По его словам, он хочет внимательно прислушаться к совету Путина об «улучшении наших отношений между Сербией и Россией в будущем».

Также в Китае Путин провел встречу со словацким премьером Робертом Фицо.

По ее итогам глава словацкого правительства ждет много звонков от лидеров других европейских стран.

