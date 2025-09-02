Цены на золото превысили $3600 за унцию 2.09.2025, 22:47

Впервые в истории.

Цена на золото вновь обновила исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подорожали в 22:20 по Минску на 2,39%, до $3600,25 за унцию.

Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поскольку ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставки ФРС США повысили привлекательность драгоценного металла, пишет Reuters. Заседание американского регулятора пройдет 16-17 сентября.

Рост цен на драгоценные металлы стал следствием ухудшения экономической ситуации и ожиданий снижения процентных ставок в США, считает аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда.

По его словам, еще одним фактором стал нарастающий кризис доверия к долларовым активам из-за нападок президента США Дональда Трампа на ФРС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com