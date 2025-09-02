Цены на золото превысили $3600 за унцию
- 2.09.2025, 22:47
Впервые в истории.
Цена на золото вновь обновила исторический максимум. Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) подорожали в 22:20 по Минску на 2,39%, до $3600,25 за унцию.
Цены на золото достигли нового рекордного уровня, поскольку ослабление доллара и растущие ожидания снижения ставки ФРС США повысили привлекательность драгоценного металла, пишет Reuters. Заседание американского регулятора пройдет 16-17 сентября.
Рост цен на драгоценные металлы стал следствием ухудшения экономической ситуации и ожиданий снижения процентных ставок в США, считает аналитик финансового рынка Capital.com Кайл Родда.
По его словам, еще одним фактором стал нарастающий кризис доверия к долларовым активам из-за нападок президента США Дональда Трампа на ФРС.