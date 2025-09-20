Появились фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии 1 20.09.2025, 9:01

2,916

Фото: Försvarsmakten

Вооруженные силы Швеции опубликовали кадры.

Вооруженные силы Швеции (Försvarsmakten) обнародовали фотографии российских самолетов МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.

Фотографии были сделаны шведскими самолетами JAS 39 Gripen во время перехвата российских истребителей над Балтийским морем, сообщили в Försvarsmakten.

«Сегодня, после нарушения воздушного пространства Эстонии, шведские истребители JAS 39 перехватили и проследили три российских истребителя МиГ-31 над Балтийским морем. Швеция всегда готова вместе с союзниками обеспечивать безопасность, защиту и целостность нашего воздушного пространства», — говорится в подписи к обнародованным фото.

Фото: Försvarsmakten

Фото: Försvarsmakten

Отмечается, что российские самолеты были вооружены ракетами «воздух-воздух» Р-73.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что нарушение воздушного пространства государства-члена НАТО является неприемлемым, поэтому Таллин будет инициировать консультации с союзниками.

«Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены убежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4», — написал Михал.

Отметим, что 4 статья устава НАТО предусматривает, что государства-члены Альянса могут инициировать консультации, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-то из членов оказываются под угрозой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com