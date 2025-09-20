закрыть
20 сентября 2025, суббота, 9:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии

1
  • 20.09.2025, 9:01
  • 2,916
Появились фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии
Фото: Försvarsmakten

Вооруженные силы Швеции опубликовали кадры.

Вооруженные силы Швеции (Försvarsmakten) обнародовали фотографии российских самолетов МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.

Фотографии были сделаны шведскими самолетами JAS 39 Gripen во время перехвата российских истребителей над Балтийским морем, сообщили в Försvarsmakten.

«Сегодня, после нарушения воздушного пространства Эстонии, шведские истребители JAS 39 перехватили и проследили три российских истребителя МиГ-31 над Балтийским морем. Швеция всегда готова вместе с союзниками обеспечивать безопасность, защиту и целостность нашего воздушного пространства», — говорится в подписи к обнародованным фото.

Фото: Försvarsmakten
Фото: Försvarsmakten

Отмечается, что российские самолеты были вооружены ракетами «воздух-воздух» Р-73.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что нарушение воздушного пространства государства-члена НАТО является неприемлемым, поэтому Таллин будет инициировать консультации с союзниками.

«Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены убежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4», — написал Михал.

Отметим, что 4 статья устава НАТО предусматривает, что государства-члены Альянса могут инициировать консультации, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-то из членов оказываются под угрозой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин