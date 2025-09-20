Появились фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии

Появились фото российских МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии1
- 20.09.2025, 9:01
- 2,916
Вооруженные силы Швеции опубликовали кадры.
Вооруженные силы Швеции (Försvarsmakten) обнародовали фотографии российских самолетов МиГ-31, которые 19 сентября нарушили воздушное пространство Эстонии.
Фотографии были сделаны шведскими самолетами JAS 39 Gripen во время перехвата российских истребителей над Балтийским морем, сообщили в Försvarsmakten.
«Сегодня, после нарушения воздушного пространства Эстонии, шведские истребители JAS 39 перехватили и проследили три российских истребителя МиГ-31 над Балтийским морем. Швеция всегда готова вместе с союзниками обеспечивать безопасность, защиту и целостность нашего воздушного пространства», — говорится в подписи к обнародованным фото.
Отмечается, что российские самолеты были вооружены ракетами «воздух-воздух» Р-73.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что нарушение воздушного пространства государства-члена НАТО является неприемлемым, поэтому Таллин будет инициировать консультации с союзниками.
«Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО отреагировали, и российские самолеты были вынуждены убежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях в соответствии со статьей 4», — написал Михал.
Отметим, что 4 статья устава НАТО предусматривает, что государства-члены Альянса могут инициировать консультации, когда, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-то из членов оказываются под угрозой.