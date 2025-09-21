закрыть
Урсула Фон дер Ляйен впервые прокомментировала инцидент с помехами GPS в ее самолете

  • 21.09.2025, 13:50
Урсула Фон дер Ляйен впервые прокомментировала инцидент с помехами GPS в ее самолете

В ЕС относятся к этому очень серьезно, как и ко всем гибридным и атакам со стороны России.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые лично прокомментировала инцидент с помехами сигнала GPS, которые задели самолет, на борту которого она находилась.

Об этом она сказала в интервью СМИ, входящих в Leading European Newspaper Alliance.

Как отметила фон дер Ляйен перебои в сигнале GPS «стали повседневной проблемой во многих приграничных с Россией регионах».

«Морское судоходство в Балтийском море часто испытывает сбои. Риск столкновений возрастает. То же самое касается воздушного движения над Черным морем. Россия, похоже, готова принять возможность того, что в какой-то момент могут произойти смертельные аварии», – заявила президент Еврокомиссии.

По ее словам, в ЕС относятся к этому очень серьезно, как и ко всем гибридным и кибератакам со стороны России.

«Потому что эти атаки ясно показывают, что амбиции России не ограничиваются Украиной. Единственный путь Европы к безопасности и стабильности – это сильное и надежное сдерживание», – подчеркнула она.

Напомним, самолет с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен во время полета в Болгарию вынужден был приземляться по бумажным картам из-за сбоев в работе GPS, которые считают следствием российского вмешательства.

Недавно 13 стран ЕС призвали Европейскую комиссию принять меры в связи с перебоями связи Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) в странах сообщества.

