В Турции переизбран лидер крупнейшей оппозиционной партии

  • 21.09.2025, 21:17
В Турции переизбран лидер крупнейшей оппозиционной партии
Озгюр Озель

Переизбрание Озгюра Озеля произошло на фоне судебного иска.

Озгюр Озель переизбран лидером крупнейшей оппозиционной партии Турции - Народно-республиканской партии (НРП) - на ее внеочередном съезде в воскресенье, 21 сентября. Все 835 голосов, признанные действительными, были отданы за него, передает DW.

Ранее суд в Турции начал рассматривать вопрос об отмене результатов съезда НРП в ноябре 2023 года, на котором Озель был избран ее председателем. В партии считают, что его переизбрание на очередном съезде должно устранить юридические основания для иска против партии. «Наши юридические эксперты принимают наиболее подходящие меры против этого. С проведением этого съезда все их (стороны обвинения - Ред.) аргументы (юридического характера. - Ред.) устраняются», - приводит слова Озгюра Озеля агентство AFP. Прошедшее голосование он охарактеризовал как «чисто технический и юридический маневр».

Если суд признает недействительными результаты съезда НРП, Озель может быть отстранен от своей должности, а это, в свою очередь, может повлиять на сроки проведения президентских выборов Турции в 2028 году и вызвать перестановки в главной оппозиционной партии страны, отмечало ранее агентство Reuters.

В преддверии судебного заседания 15 сентября десятки тысяч человек вышли на антиправительственную демонстрацию в Анкаре. В частности, по данным Reuters, они скандировали лозунги с требованием отставки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

